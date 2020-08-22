شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يحذر اللاعبين من الاعتراض على حكام القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بتحفيز اللاعبين والتأكيد على ضرورة تحقيق الفوزعلي الزمالك.

ويلتقي الزمالك، مع الأهلي، في تمام التاسعة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وشدد «الخطيب»، المتواجد في الساحل الشمالى لمتابعة المباراة مع حسن حمدى، رئيس النادى الأهلى الأسبق، على ضرورة عدم الاعتراض على قرارات الحكم الكرواتى إيفان بابيك، والالتزام بقراراته حتى لا يؤدى ذلك إلى خروج اللاعبين عن تركيزهم خلال المباراة.