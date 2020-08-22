شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أمني مكثف حول استاد القاهرة لتأمين «القمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرضت مديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، إجراءات مشددة على محيط استاد القاهرة، لتأمين مباراة القمة.

ويلتقي الأهلي والزمالك، في تمام التاسعة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتشرت القوات الأمنية حول محيط الاستاد لمنع تسلل أي عنصر ليس له حق حضور المباراة، وفقًا لقرار اتحاد الكرة بمنع حضور الجماهير المباريات المحلية.