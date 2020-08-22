منع جماهير إشبيلية من الاحتفال بلقب الدوري الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

التزم عدد كبير من مشجعي إشبيلية بقيود ونصائح الإغلاق التي فرضتها السلطات ولم يخرجوا للاحتفال بلقب الدوري الأوروبي الذي أحرزه فريقهم في مدينة كولون الألمانية مساء أمس ضد إنتر ميلان. ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية، أن باستثناء ذلك اقتربت مجموعة أقل من 200 مشجع فقط من الاحتفال بالقرب من ملعب النادي، ولكن سرعان ما فرقتها الشرطة الاسبانية. وقام مجلس مدينة إشبيلية، بالتعاون مع النادي، بتصميم خطة أمنية للحد من التجمعات للحد من فيروس كورونا، حيث تصدت الشرطة المحلية والشرطة الوطنية والحماية المدنية، لـ200 مشجع ومنعتهم من التواجد في الشوارع. وحاولت هذه المجموعة فقط من المشجعين الذين كانوا يرتدون أقنعة، إضفاء الاحتفالات الليلية في المدينة الأندلسية، لكن تم تفريقهم دون الحاجة إلى إجراءات أكثر صرامة، فيما تم القبض على مشجع واحد فقط. ودعا رئيس النادي كاسترو، بعد المباراة النهائية مباشرة، الجماهير إلى احترام القواعد في مواجهة حالة الوباء التي لا تزال قائمة فيما يتعلق بفيروس كورونا.

