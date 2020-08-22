المرشح الأبرز لتدريب إنتر ميلان خلفاً لكونتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

علق الصحافي، جيانلوكا دي مارزيو، عن مصير المدير الفني لإنتر ميلان، أنطونيو كونتي، والمرشح الأبرز لتدريب "النيراتزوري" في الموسم المقبل. أكد جيانلوكا دي مارزيو أن كونتي سيعقد اجتماعاً مع إدارة نادي إنتر الأسبوع المقبل، وفي حالة رحيله عن تدريب الفريق كما هو مرجح بشكل متزايد، فإن ماكس أليغري المرشح المفضل لتولي المسؤولية بالموسم المقبل. وأدلى كونتي بمزيد من التعليقات بعد الهزيمة في نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية، مما يشير إلى أن مشواره في النادي قد انتهى، بعد عام واحد فقط. وقال كونتي: "الآن علينا العودة إلى ميلان، سنأخذ يومين أو ثلاثة إجازة، ثم نلتقي برئيس النادي، من الصواب أن نحلل الموسم بأكمله، وننظر إلى كل شيء بطريقة هادئة للغاية، ونحاول التخطيط لمستقبل الإنتر، سواء كان ذلك معي أو بدونه".

