إلغاء مباراة في تصفيات دوري أبطال أوروبا بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

‬‬قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم السبت، إنه ألغى مباراة في تصفيات دوري أبطال أوروبا بين فريقي سلوفان براتيسلافا وكي كلاكسفيك القادم من جزر الفارو، بعد أن أثبتت الفحوص إصابة أحد لاعبي الفريق السلوفاكي بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار. كان من المقرر إقامة المباراة في 19 أغسطس (آب) الجاري، لكنها تأجلت إلى أمس الجمعة، بعد أن جاءت نتيجة أحد أفراد بعثة الفريق السلوفاكي إيجابية، ما أدى لقيام السلطات المحلية بعزل الفريق بكامله. وطلب الاتحاد القاري من سلوفان براتيسلافا، تقديم قائمة باللاعبين الآخرين الذين سبق لهم الإصابة بالفيروس، وكان يحق لهم المشاركة في المباراة. وأضاف "يويفا" في بيان أن لاعبا من المجموعة الثانية جاءت نتيجته إيجابية في يومين متتاليين، ليتم عزل المجموعة الثانية بالكامل بعد ذلك. وأكد "يويفا" أيضاً: "لم يتسن إقامة المباراة المؤجلة، ومن ثم أحيلت القضية إلى الجهة المختصة في الاتحاد الأوروبي للعبة لاتخاذ القرار المناسب وفقا للوائح". وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ألغى "يويفا" مواجهة في الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال بين كيه.اف دريتا ممثل كوسوفو ولينفيلد من أيرلندا الشمالية، بعد ثبوت إصابة إثنين من لاعبي دريتا بالعدوى. ومن جهة أخرى، أكد نادي ليغيا وارسو البولندي، الذي سيواجه أومونيا القبرصي في الدور الثاني، من تصفيات دوري الأبطال الأربعاء المقبل، ظهور ثاني حالة إصابة بالعدوى في صفوفه. وأضاف النادي دون الكشف عن أسماء: "نحيطكم علما بأن أن نتيجة فحص أحد لاعبي الفريق الأول جاءت إيجابية بعد خضوعه للفحص في 21 أغسطس (آب)".

