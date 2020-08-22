الهولندي هيدينك يتولى تدريب منتخب كوراساو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

تولى المدرب الهولندي، جوس هيدينك، منتخب جزيرة كوراساو، الواقعة في جنوب الكاريبي. قال هيدينك (73 عاماً) في تصريحات لقناة فوكس سبورتس التليفزيونية: "كان من الصعب الرفض". ووقع هيدينك عقداً يستمر حتى كأس العالم 2022 المقررة. وأضافت تقارير إعلامية، أنه سيبدأ ممارسة مهام المنصب اعتباراً من سبتمبر (أيلول) المقبل. ولم يسبق لكوراساو التأهل إلى كأس العالم، وتتنافس في تصفيات "الكونكاكاف" (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي. وتنطلق الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في تشرين أول/لأكتوبر المقبل.

