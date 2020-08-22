شكرا لقرائتكم رغم اعتذار اللاعب عن الحضور.. الزمالك يخطر الجبلاية برغبته فى تكريم مؤمن زكريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، مسئولى اتحاد الكرة، برغبة مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور، فى إقامة ممر شرفى لمؤمن زكريا نجم الفريق السابق ولاعب الأهلى، وذلك فى مباراة القمة 120 التى ستجمع قطبى الكرة المصرية فى التاسعة من مساء اليوم، السبت، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى الممتاز، وذلك دعما وتكريما للاعب فى القمة حيث شدد المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك حول رغبة مجلس إدارة النادى فى إقامة الممر الشرفى لمؤمن زكريا بصفة ناديه منظم المباراة.

وقام أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، بإخطار وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية إن الزمالك سيكون جاهزًا لإقامة الممر الشرفى لمؤمن زكريا حال قدرته على الحضور، إلا أن اللاعب اعتذر عن الحضور وأبلغ اتحاد الكرة بذلك.

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ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الأهلى فى قمة الدورى المقبلة، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على هذا المركز لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثالث بالتساوى مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى حيث حصد الفريقين 39 نقطة، بعدما خاض الأبيض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الرابع برصيد 37 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى، بعدما تصدر الأهلى الترتيب بفارق واسع من النقاط حيث احتل المركز الأول برصيد 56 نقطة.

واستعد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، لمباراة الأهلى بخوضه لأربع مباريات فى بطولة الدورى بعد استئنافه أمام المصرى والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر، على الترتيب، حيث حقق الأبيض الفوز خلالهم على المصرى والمقاصة وتعادل مع الاتحاد ونادى مصر وأشرك خلالهم المدرب الفرنسى 26 لاعبًا.