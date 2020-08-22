شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي.. التشكيل المتوقع للفريقين في القمة 120 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للزمالك والأهلي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، والسويسرى رينيه فايلر على التشكيل الذى سيخوض به القطبين مباراة القمة رقم 120 مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي. تشكيل الأهلى الأقرب لمواجهة الزمالك فى مباراة القمة

الاهلى ومن املتوقع أن يبدأ السويسرى رينيه فايلر تشكيل فريقه الاهلى الذى يواجه الزمالك مساء اليوم السبت على ملعب استاد القاهرة فى قمة بطولة الدورى العام. ووفقا لتدريبات الأهلى الأخيرة فإن التشكيل الأقرب سيكون كالتالى : حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : على معلول وأحمد فتحى ورامى ربيعة وأيمن أشرف خط الوسط : عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة ومحمد هانى (حال عدم جاهزية جيرالدو) وجونيور أجايي، وأليو بادجي. Advertisements التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى.. كارتيرون يعتمد على التركيبة الأساسية فى القمة

بينما استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به مباراته أمام الأهلى، فى قمة الدورى الممتاز، التى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى. خط الهجوم: مصطفى محمد.

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