شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يعلن تشكيل مصر المقاصة ضد المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة المصري، المقرر انطلاقها في تمام السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ 21 للدوري، وجاء تشكيل المقاصة كالتالي : حراسة المرمى: محمود حمدي، الدفاع: عاصم سعيد وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي ، خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم ، الهجوم: شميلس بيكلي وصلاح أمين

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وأحمد مرشوح ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وأودو موسيس وعمرو مرعي.

ويخوض فريق المصرى البورسعيدى مباراة صعبة في السادسة والنصف مساء اليوم السبت مع مصر المقاصة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام في الظهور الأول للفريق البورسعيدى منذ جائحة كورونا التي ضربت صفوفه عقب مواجهة الزمالك التي خسرها بهدف دون رد ليقرر اتحاد الكرة تأجيل مبارياته مع حرس الحدود والاسماعيلى والاتحاد السكندرى لوقت لاحق ، فيما حقق الفريق الفيومى فوزاً على الجونة بهدف دون رد في أخر جولة بالدوري.

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يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم ولايزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 4 وتعادل في 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

تاريخيا.. مواجهة اليوم هي رقم 14 بين الفريقين في الدوري، حقق المصري الفوز في مواجهتي الموسم قبل الماضي، بعد أن فشل في تحقيق أي فوز في 7 مواجهات متتالية، حيث لم يفز قبلها سوى مرة واحدة، بهدف دون رد 24 ديسمبر 2010، ببورسعيد سجله محمد خليفة، في باكورة مواجهات الفريقين.

بينما حقق مصر المقاصة 4 انتصارات منها فوزان موسم 2016/2017، ، وأربعة تعادلات إيجابية ، وانتهت مباراة الدور الأول ببرج العرب بالتعادل السلبى، بينما فاز المصري في الدور الثاني بهدفين دون رد، سجلهما محمود وادي، أوستين أموتو.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين المصرى والمقاصة فى 17 أكتوبر 2019 على ستاد السويس بفوز الفريق الفيومى بهدف دون رد سجله صلاح أمين من ركلة جزاء.