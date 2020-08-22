شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلى.. شاهد أجمل أهداف الزملكاوية فى شباك الأحمر عبر التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه أنظار ملايين من عشاق الكرة المصرية والعربية، صوب إستاد القاهرة الدولى لمتابعة قمة الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز ، حيث يلتقى الزمالك مع الاهلى فى التاسعة من مساء اليوم السبت، في القمة 120 في تاريخ مواجهاتهما في بطولة الدورى العام.

ويُدير قمة اليوم الحكم الكرواتى، ايڤان بيبك، ويدخلها الأهلى مُتربعاً على قمة جدول المسابقة برصيد 56 نقطة فيما يأتى الزمالك ثانياً بـ39 نقطة.

يعتلي النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد الأهلي التي ستقام مساء اليوم السبت 22 أغسطس 2020 ، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.