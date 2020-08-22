شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلى.. شاهد أجمل أهداف الزملكاوية فى شباك الأحمر عبر التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تتجه أنظار ملايين من عشاق الكرة المصرية والعربية، صوب إستاد القاهرة الدولى لمتابعة قمة الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز ، حيث يلتقى الزمالك مع الاهلى فى التاسعة من مساء اليوم السبت، في القمة 120 في تاريخ مواجهاتهما في بطولة الدورى العام.
ويُدير قمة اليوم الحكم الكرواتى، ايڤان بيبك، ويدخلها الأهلى مُتربعاً على قمة جدول المسابقة برصيد 56 نقطة فيما يأتى الزمالك ثانياً بـ39 نقطة.
يعتلي النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد الأهلي التي ستقام مساء اليوم السبت 22 أغسطس 2020 ، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.
وتنقل قناتا أون تايم سبورت 1 وأون تايم سبورت 2 مباراة الأهلى والزمالك الليلة فى الدورى مع وجود أستوديو تحليلى قبل المباراة وبعدها، ويعلق على المباراة 4 معلقين هم مدحت شلبى وبلال علام وأيمن الكاشف وحاتم بطيشة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ضد الأهلى.. شاهد أجمل أهداف الزملكاوية فى شباك الأحمر عبر التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.