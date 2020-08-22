شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي.. 19 هدفاً لمثلث الرعب الهجومي في الأبيض تحسم الموقعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يواجه الزمالك ضيفه النادى الاهلى في القمة رقم 120 في بطولة الدوري، علي ستاد القاهرة الدولي، اليوم السب ، في أول مباراة قمة بين الأهلي والزمالك، في مسابقة الدوري منذ 387 يوما على استاد القاهرة .

ويعتلي النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد الأهلي التي ستقام مساء اليوم السبت 22 أغسطس 2020 ، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحمل استاد القاهرة بشرة خير للزمالك حيث تمكن الأبيض من تحقيق فوز غالى على نظيره المارد الأحمر في اخر مواجهات الفريقين على استاد القاهرة الدولى في آخر مباراة قمة أقيمت بين الفريقين، في 26 إبريل من عام 2018، بآخر جولات الدوري الممتاز، ونجح الزمالك في الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، وأفسد فرحة الأهلي بالدوري، وسجل للأبيض حينها كاسونجو وأيمن حفني، فيما سجل للأهلي وليد سليمان، مما يمثل فوز الزمالك بآخر قمة أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، بشرة خير للقلعة البيضاء وجماهيره.

ويعول الفرنسي باتيريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خطورة مثلث الرعب الهجومى المتمثل في أحمد سيد زيزو و مصطفي محمد والمغربي أشرف بن شرقي، حيث ساهم ثلاثي هجوم الأبيض في في تسجيل 19 هدفًا في الدوري هذا الموسم بين صناعة وتسجيل من أصل 25 هدفًا سجلهم الزمالك حتى الآن.

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وتأتى أبرز أرقام مثلث الرعب الأبيض في

مصطفي محمد لعب 16 مباراة ، وساهم في 6 اهداف ، سجل 5 اهداف ، وصنع هدف وحيد.

احمد زيزو لعب 15 مباراة ، ساهم في 8 اهداف ، سجل 5 اهداف ، وصنع 3 اهداف اخرين.

اشرف بن شرقي لعب 13 مباراة ، ساهم في 5 اهداف ، سجل هدف وصنع 4 اهداف اخرين