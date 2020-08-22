شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة الدولى قبل القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفقد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي استاد القاهرة الدولي، وذلك قبيل انطلاق المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلى والزمالك ضمن منافسات الدورى الممتاز لكرة القدم.

واطمئن وزير الرياضة على الاستعدادات والتجهيزات وكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية المتخذة باستاد القاهرة الدولى فضلا عن تفقده للملعب الرئيسي وحاهزيته لاستضافة مباراة القطبين.

ومن جانبه جدد الدكتور أشرف صبحي رسالته لجميع اللاعبين على التحلي بالروح الرياضية وخروج المباراة بالشكل الذى يليق بسمعة الرياضة المصرية والجماهيرية الكبيرة لقطبي الكرة المصرية على كافة المستويات المحلية والعربية والإفريقية.

مشيرا إلى استمرار متابعته اليومية لكافة الاجراءات والضوابط الخاصة بعودة الحياة إلى الرياضة المصرية بعد التوقف الذى تسبب فيه انتشار فيروس كورونا وخاصة من خلال المنافسات الجماهيرية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية المصرية.



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كان لقاء الدور الأول بين الفريقين، انتهى بفوز الأهلي اعتباريا بهدفين دون رد، بعدما تخلف الزمالك عن الحضور لملعب المباراة، واعتبرته لجنة المسابقات باتحاد الكرة منسحبا من القمة، التي كان مقررا أن تجمع الفريقين فبراير الماضي.

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يتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 ولم يهزم، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.

من المتوقع أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وفى الوسط عمرو السولية وأليو بادجى وجيرالدو وأجاى وقفشة وفى الهجوم مروان محسن.

أما الزمالك فمن المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد حمدى الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم مصطفى محمد.

افتقد الزمالك فى مباراة القمة لجهود لاعبه عبد الله جمعة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادى مصر، وكذلك شيكابالا وإمام عاشور بسبب الإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر الماضية أمام الأهلى.

في المقابل مر فريق الأهلى بمرحلة صعبة للغاية، بعدما ضربت الإصابات والإيقافات صفوف المارد الأحمر قبل القمة، حيث يغيب رمضان صبحى الذى رحل عن الأهلى، بعد انتهاء إعارته رسمياً مع الأحمر، إلى جانب حسين الشحات بسبب الإصابة، التى يعانى منها بعدما أجرى عملية الفتاق وأيضاً محمود كهربا بداعى الإيقاف بعد أحداث السوبر، أمام الزمالك وكذلك محمود متولى الذى أجرى جراحة الصليبى.