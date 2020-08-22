شكرا لقرائتكم الطلائع ضد طنطا .. تعرف على تشكيل مواجهة الجولة 21 بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش تشكيل لاعبيه لمواجهة طنطا المقرر لها الرابعة عصر اليوم السبت باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، وضم التشكيل كل من :"محمد بسام ومحمد أبو المجد وعلى الفيل وأحمد سامى وعاصم صلاح وعمرو عماد ومحمد توفيق وكريم طارق وعمار حمدى وأحمد سمير وناصر منسى".

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من :"محمد ناصف وأحمد داوودا وخالد سطوحى وفرانك ستيفين وعمرو جمال وأحمد كابوريا ومصطفى محمود وكيفين موهيرى ومحمد شحاته".

فى المقابل أعلن محمد صلاح المدير الفنى لطنطا تشكيل لاعبيه لمواجهة الطلائع وضم كل من :"محمد أشرف وأحمد سالم صافى ومحمد الشاذلى وسليمان عبد ربه وايهاب سمير وحسام غالى ومحمد أسعد وإسلام فؤاد ووليد عادل وأحمد الالفى وجون أفيرى".

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من :"محمد ناجى جدو وأحمد فهمى ومحمد ماجد وأحمد الشناوى ومحمد فتحى وأحمد أوكا ومحمود منصور ومحمود مسعود وحسين فيصل"

*أخر ظهور للفريقين

يدخل الطلائع مباراة اليوم بعد التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق بالجولة الماضية فيما خسر طنطا من حرس الحدود بهدف دون رد في نفس الجولة.

*ترتيب الطلائع وطنطا فى جدول الدوري

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يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 3 وتعادل في 9 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً بينما يحتل طنطا المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

*تاريخ مواجهات الطلائع وطنطا

مواجهة اليوم هى الثامنة بين الطلائع وطنطا بمسابقة الدورى، فشل أبناء السيد البدوي في تحقيق أي فوز، مقابل فوزين للطلائع كلاهما فى طنطا، بالإضافة إلي فوز الطلائع بمباراة أخرى فى كأس مصر.

تعادلا في مباراتين موسم 2006/2007، وفى موسم 2016/2017 فاز الطلائع 2/1 في طنطا، وتعادلا في القاهرة بهدف لكل فريق، وفي الموسم التالي تعادلا سلبيا في القاهرة، وفاز الطلائع خارج ملعبه بهدف دون رد.

وفى مواجهة الدور الاول لدوري هذا الموسم تعادل الطلائع وطنطا سلبياً فى 23 نوفمبر 2019 على ستاد طنطا الرياضى.

*الابتعاد عن منطقة الخطر شعار صلاح وبسيونى

طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه بحصد النقاط الثلاث فى ظل الموقف المتقارب بين الفريقين فى جدول المسابقة ، وشدد بسيونى على لاعبيه ضرورة عدم الاستهانة بالمنافس مؤكداً أن الفوز يضمن لهم ميلاد جديد فى المسابقة المحلية وبداية فترة جديدة من النتائج المتميزة التى تضمن الهروب من مراكز قاع المسابقة في المقابل يسعى محمد صلاح المدير الفني لطنطا لتسجيل انتصاره الأول مع أبناء السيد البدوى للهروب من منطقة الخطر.