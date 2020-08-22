شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. هيئة الأسعاف تدفع بـ3 سيارات في مباراة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دفعت هيئة الأسعاف بـ3 سيارات في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر اقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ستاد القمة والتي تأتي ضمن مباريات الجولة ال21 من بطولة الدوري العام ، وأستعدت الهيئة للقمة المصرية من خلال السيارات الثلاثة التى تواجدت داخل ملعب إستاد القاهرة تحسباً لوقوع حالات تستدعي نقلها لأقرب مستشفي.

من ناحية أخرى ، نصح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى فريقه بعدم ترك مساحات للاعبى الزمالك خلال مباراة الفريقين المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز، وتحدث فايلر مع لاعبى الأهلى عن أهم مزايا الزمالك، وهى السرعة والمهارة الفردية لأكثر من لاعب فى الفريق الأبيض، أمثال يوسف أوباما وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد وزيزو، وهو ما يتطلب تركيزاً شديداً من جانب لاعبى الأهلى وقدرتهم على فرض رقابة صارمة على الزمالك فى القمة المرتقبة.

وأكد المدير الفنى للأهلى على لاعبيه ضرورة اللعب من لمسة واحدة، ومن أهم نصائح فايلر للاعبى الأهلى فى "المراجعة الأخيرة" قبل ساعات من القمة عدم الوقوف فى الملعب حال فقدان الكرة، فلابد أن يتحرك جميع اللاعبين بالكرة ودون كرة لزيادة الضغط على المنافس بجانب التركيز أمام مرمى الزمالك لاستغلال الفرص التى تُتاح للفريق.