شكرا لقرائتكم القمة 120.. حازم إمام يراهن على قوة فرص الزمالك أمام الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حازم إمام نجم نادي الزمالك ومنتخب مصرالسابق ، أن القلعة البيضاء تحظى بأكثر من فرصة للفوز بلقاء اليوم الذي يجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في تمام التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، وقال الثعلب الصغير في لايف عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: الزمالك حظوظه أعلى في مباراة اليوم، ولاعبيه جاهزين بشكل أكبر، على عكس الأهلي الذي يعاني من الكثير من الغيابات خاصة في الأطراف بسبب الإصابات وهو ما يضعف الأهلي هجومياً، وأعتقد أن التعادل سيكون مرضي للأهلي، خاصة وأنه لا يريد أن يخسر قبل دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة لصدارته لبطولة الدوري.

واصل: وليد سليمان لاعب جيد ومن أخطر لاعبي الأهلي ولكن لا نعلم هل سيبدأ المباراة أم لا، ومع ذلك لا يوجد سوى أجاي فقط في العناصر الهجومية الخطيرة للأهلي، فالفريق الأحمر يعاني من ضعف العناصر الهجومية والزمالك أقوى في هذا الجانب.

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واختتم: أتمنى أن نشاهد مباراة حلوة في كرة القدم وأن يفوز الزمالك، لدى كل فريق حساباته بعدم الخسارة من أجل الحفاظ على الجانب المعنوي قبل مباريات دوري أبطال أفريقيا.

في سياق متصل، استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على تعديل عقدى محمود علاء وطارق حامد لاعبى الفريق مادياً، وذلك بعد المجهود الذى يقدمه الثنائى مع الفريق منذ انضمامهما، وكذلك لتعويضهما عن العروض التى تلقوها مؤخرا للانتقال إلى اندية أخرى فى الصيف المقبل، وسيعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك جلسة مع الثنائى عقب انتهاء مباراة القمة.