شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلى..فايلر يمنح تعليمات خاصة لمدافعى الأحمر قبل القمة 120 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الزمالك ضيفه النادى الاهلى في القمة رقم 120 في بطولة الدوري، علي ستاد القاهرة الدولي، اليوم السب ، في أول مباراة قمة بين الأهلي والزمالك، في مسابقة الدوري منذ 387 يوما على استاد القاهرة .

ويعتلي النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد الأهلي التي ستقام مساء اليوم السبت 22 أغسطس 2020 ، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

من جهته حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، على عقد عدة جلسات مع مدافعي الفريق الثلاثي أيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة، قبل مواجهة الزمالك، في القمة المرتقبة رقم 120 ، في التاسعة مساء اليوم السبت ، ضمن مباريات الجولة 21 من بطولة الدوري العام.

وشدد فايلر في حديثه مع الثلاثي أشرف وربيعة وياسر على التركيز في مباراة اليوم السبت، مع ضرورة الرقابة اللصيقة لمهاجمى الزمالك أشرف بن شرقي ويوسف أوباما، ومصطفى محمد، للحد من خطورتهم .

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كما حث السويسري مدافعيه على ضرورة قيادة الفريق من الخلف لمساعدة زملائهم المهاجمين ومنحهم الثقة الكاملة من خلال بناء الهجمات من ثلث الملعب الأول من خلال تناقل الكرة بسهولة إلى زملائهم في وسط الملعب.

وجه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي، نصائحه للاعبى فريقه بعدم ترك مساحات للاعبى الزمالك خلال مباراة الفريقين المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز.

وتحدث فايلر مع لاعبى الأهلى عن أهم مزايا الزمالك وهى السرعة والمهارة الفردية لأكثر من لاعب فى الفريق الأبيض أمثال يوسف أوباما وأشرف بن شريق ومصطفى محمد وزيزو وهو ما يتطلب تركيزاً شديداً من جانب لاعبى الأهلى وقدرتهم على فرض رقابة صارمة على الزمالك فى القمة المرتقبة.

وأكد المدير الفنى للأهلى على لاعبيه على ضرورة اللعب من لمسة واحدة، ومن أهم نصائح فايلر للاعبين الأهلى فى "المراجعة الأخيرة" قبل ساعات من القمة الهامة عدم الوقوف فى الملعب حال فقدان الكرة فلابد أن يتحرك جميع اللاعبين بالكرة وبدون كرة من أجل زيادة الضغط على المنافس بجانب التركيز أمام مرمى الزمالك لاستغلال الفرص التى تُتاح للفريق.

ويؤمن رينيه فايلر بضرورة تأمين خط الوسط فى مباراة الزمالك لذا قرر المدرب السويسرى الاعتماد على ثلاثة لاعبين فى خط الوسط لإيقاف القوة الهجومية الواضحة للزمالك، المُتمثلة فى بن شرقى ومصطفى محمد وأوباما وأحمد سيد زيزو، وينوى المدير الفنى للأهلى الدفع بالثلاثى حمدى فتحى وديانج وعمرو السولية فى خط الوسط، على أن يكون للسولية دور هجومى فى الأوقات التى يتقدم فيها الأهلى للأمام.

وحسم المدير الفنى للنادى للأهلى، التشكيل الذى سيخوض به مباراة الزمالك ويضم التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الزمالك، كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هانى، على معلول، آليو ديانج، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى "قفشة"، جونيور أجاى وآليو بادجى.