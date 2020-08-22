شكرا لقرائتكم روبن يشارك في مباراة ودية بعد العودة من الاعتزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد النجم الهولندي المخضرم آريين روبن، لاعب بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم سابقا، إلى الملاعب من جديد يوم السبت ضمن صفوف غرونينغن الهولندي، بعد أكثر من عام من إعلان اعتزاله.

ورحل الهولندي الدولي السابق (36 عاماً) قد رحل عن بايرن ميونخ في يوليو 2019 وأعلن اعتزاله اللعب، لكنه عاد من جديد إلى النادي الهولندي الذي كان ينتمي له في صباه، بهدف مساعدة الفريق خلال الأزمة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأبدى سعادته بلعب كرة القدم مجدداً، وذلك عقب مشاركته لمدة نصف ساعة في مباراة ودية لفريق غرونينغن أمام ألمير سيتي.

وشارك روبن في 96 مباراة مع المنتخب الهولندي وقضى فترات ناجحة مع فرق آيندهوفن الهولندي وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني قبل الانتقال إلى بايرن ميونخ الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013 إلى جانب ثمانية ألقاب في الدوري الألماني.