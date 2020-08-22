شكرا لقرائتكم مدير الكرة في بايرن: "كورونا" لا يقلل من قيمة دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال حسن صالح حميديتش مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لن يقل أهمية عن ألقاب النسخ السابقة، وذلك رغم الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويحسم لقب دوري أبطال أوروبا عبر المباراة النهائية المقررة غدا الأحد بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الفرنسي، في العاصمة البرتغالية لشبونة التي احتضنت البطولة المصغرة لحسم أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي، وذلك بدون حضور جماهير.

وقال صالح حميديتش في تصريحات نشرتها صحيفتا "مونشنر ميركور" و"تي.زد" اليوم السبت :"جائحة كورونا لا يمكن أن تقلل من الأهمية الرياضية للبطولات المحلية والدولية".

ويتطلع بايرن ميونخ إلى الفوز على سان جيرمان غدا لانتزاع لقب البطولة الأوروبية للمرة السادسة في تاريخه.

Advertisements

وتقام المباريات في لشبونة بدون جماهير كما شهدت البطولة المصغرة حسم المواجهات من مباراة واحدة بدلا من نظام الذهاب والإياب.

ويتطلع بايرن ميونخ إلى تحقيق الانتصار الحادي عشر له على التوالي في البطولة، وفي حالة الفوز، سيصبح أول فريق يحافظ على سسجله خاليا من الهزائم طوال نسخة من دوري الأبطال، منذ أن حقق ذلك مانشستر يونايتد الإنجليزي في نسخة موسم 2007 - 2008.

من ناحية أخرى، قال صالح حميديتش إنه رغم الدخل الكبير الذي يجنيه بايرن من دوري الأبطال، سيتمسك النادي البافاري بالحذر فيما يتعلق بصفقات ضم لاعبين جدد.

وقال صالح حميديتش :"جائحة كورونا تركت أثرا"، مضيفا أنه يهدف إلى أن يوفر للمدير الفني فريقا للموسم الجديد، يمكنه الفوز معه بالألقاب، لكنه لا يهدف إلى إبرام صفقات قد تشكل خطورة على الوضع المالي للنادي.

وتعاقد بايرن ميونخ حتى الآن مع ليروي ساني مقابل نحو 50 مليون يورو (59 مليون دولار) بينما ضم ألكسندر نوبل من شالكه في صفقة انتقال حر.