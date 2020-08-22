شكرا لقرائتكم رئيس إنتر ميلان يرفض الحديث عن مستقبل كونتي ويشيد بالفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ستيفن جانغ، رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، اعتزامه عدم إضاعة الوقت بعد هزيمة الفريق في نهائي الدوري الأوروبي والتركيز خلال الأيام المقبلة على التخطيط للموسم المقبل.

ولم يحدد الصيني جانغ (28 عاما)، ما إذا كان انطونيو كونتي سيستمر في منصبه كمدير فني للفريق، وقال إن "الموسم الجديد سيبدأ قريبا، وسنعمل خلال الأيام المقبلة على المستقبل، المهم هو أن نواصل النمو لأن المستقبل مشرق".

وأشاد جانغ بكونتي لكنه تجنب الرد على أسئلة عن بقائه في النادي، وقال :" كونتي وطاقمه يؤدون عملا ممتازا".

كان إنتر ميلان قد خسر في مباراة النهائي في الدوري الأوروبي مساء أمس الجمعة أمام إشبيلية بهدفين مقابل ثلاثة أهداف.