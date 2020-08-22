بيراميدز يصدر بياناً رسمياً بشأن التعاقد مع رينيه فايلر ورمضان صبحي

علّق نادي بيراميدز على الأنباء التي تم تداولها خلال الأيام الماضية بشأن دخول النادي السماوي في مفاوضات مع لاعبين ومدربين مرتبطين بعقود مع أنديتهم في الدوري المصري.

وقال بيراميدز، في بيان له اليوم السبت: "أكد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذى لنادي بيراميدز أن كل ما يتردد عن دخول الإدارة فى مفاوضات مؤخراً مع لاعبين ومدربين مرتبطين بعقود مع أنديتهم في الدوري المصري غير صحيح".

وشدد ممدوح على أن "كل تلك التكهنات لا أساس لها من الصحة وتدخل تحت طائلة الشائعات، وأن النادي واضح في تعاملاته مع جميع الأندية ويرفض الزج باسمه في أخبار لا تمت للواقع بصلة وهدفها استدعاء روح المؤامرة على أندية كبيرة بعينها بغرض الوقيعة مع الأندية المصرية التي يقدرها نادي بيراميدز جميعاً".

وأوضح ممدوح عيد أن "نادي بيراميدز في إطار الاحترام والتعامل الراقي مع جميع الأندية، والتعامل باحترافية وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يتفاوض مع لاعبين عقودهم ممتدة مع أنديتهم إلا من خلال الطرق الشرعية والتواصل مع الأندية، وحال رغب بيراميدز فى التعاقد مع لاعب عقده ممتد سيعلم ناديه مباشرة من مسئولي بيراميدز بعيداً عن التسريبات والأخبار المغلوطة، وموضحاً أن النادى يعلن عن صفقاته بنفس الطريقة المتبعة دائما بعيدا عن الشائعات وتسريب الأخبار الذى يظهر دائما أنه غير صحيح، موضحا أن بيراميدز مستقر فنياً ولا يفاوض مدربين حالياً مع وجود مدير فني قدير وهو الكرواتي أنتي تشاتشيتش في منصبه بالفريق."

وشدد المدير التنفيذى لبيراميدز على ضرورة التزام وسائل الإعلام "بميثاق الشرف الصحفي ومراعاة المهنية، موضحاً أن النادي لن يلتفت مجدداً لتلك الأخبار المغلوطة ولن ينجرف للرد عليها مرة أخرى ولن يحيد عن مساره وتركيزه في عمله للرد على تلك الشائعات التى تفتقر لأدنى أنواع المصداقية والنزاهة، سواء بغرض يحدث يوميا فى عالم كرة القدم بتلميع بعض الوكلاء للاعبيهم ومحاولة زيادة أسعارهم السوقية، أو بهدف تشويه صورة النادى ومحاولة ضرب استقراره، فى الوقت الذى يجب على الجميع أن يتعامل مع بيراميدز بوصفه ممثل مصر الوحيد فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للأندية، والذى يحتاج للدعم من أجل تحقيق الحلم وحصد لقب كأس البطولة للشعب المصرى كله بمختلف انتماءاته، بعد أن نجح فى الوصول لنصف النهائى فى مشاركته التاريخية الأولى قارياً."

وكانت بعض التقارير الصحفية المصرية والسويسرية قد ذكرت أن المدير الفني للنادي الأهلي، رينيه فايلر، يستطيع الرحيل عن النادي الأهلي مجاناً بعد نهاية شهر سبتمبر المقبل، لذلك تتفاوض مع عدة أندية للتعاقد معه من بينهم نادي بيراميدز.

ونفت إدارة النادي الأهلي تلك الأخبار حول وجود أية شروط جزائية في عقد رينيه فايلر الذي ينتهي في يونيو 2021.

Advertisements

ونقل موقع "سبورت 360" عن مصادر له قولها إن فايلر نفى لمسئولي الأهلي وجود أية مفاوضات مع بيراميدز للرحيل عن القلعة الحمراء.

يشار إلى أن الأهلي أعلن، في يوليو الماضي، تجديد عقد رينيه فايلر لمدة موسم إضافي بعد مستوى الفريق الجيد معه هذا الموسم.

كما أن نادي بيراميدز قد دخل في مفاوضات مع اللاعب رمضان صبحي للتعاقد معه.

وانتهت إعارة رمضان صبحي للنادي الأهلي دون تمديدها لنهاية الموسم، قبل أن يخبر اللاعب إدارة القلعة الحمراء برغبته في اللعب لنادي بيراميدز.

ويطلب هدرسفيلد تاون الإنجليزي مبلغ 7 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن رمضان صبحي لنادي بيراميدز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، اليوم السبت، في الجولة 21 من بطولة الدوري المصري.

ويتصدر النادي الأهلي جدول بطولة الدوري المصري برصيد 56 نقطة، بينما الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة.