ألابا "بكنباور الجديد" في بايرن

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





ميونخ: "بالنسبة لي فإن دافيد ألابا هو بكنباور الأسود". لم يسبق للرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الالماني كارل-هاينتس رومينيغه الإشادة بلاعب إلى هذا الحد. اكتسب المدافع النمسوي الملتزم بمكافحة العنصرية بعدا رياضيا جديدا هذا الموسم وخارج اطار الرياضة.

تحوّل اللاعب الظهير الى مركز قلب الدفاع، حيث سيحاول الاحد في نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، كبح جماح البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي وزميله الهداف اليافع بطل العالم كيليان مبابي.

بعمر الثامنة والعشرين اصبح ركنا قياديا في تشكيلة "ريكوردمايستر"، ما دفع رومينيغه الى القول "هو أول لاعب على هذا المستوى منذ فرانتس (بكنباور) يحمل بيده صولجان" القائد من الخطوط الخلفية.

تابع رومينيغه الذي واكب قدوم ألابا بعمر السادسة عشرة من نادي اوستريا فيينا النمسوي "اصبحت شخصيته اقوى، كما لعب دورا اضافيا بسبب لون بشرته".

ابصر ألابا النور في العاصمة النمسوية لوالد نيجيري هو الموسيقي الشهير جورج ألابا ووالدة فيليبينية. كان من اوائل الناشطين اعتراضا على مقتل الاميركي الاسود جورج فلويد على يد شرطي ابيض في ايار/مايو الماضي في مينيابوليس.

العنصرية في كل مكان

يشهد ألابا "واجهت العنصرية باستمرار في حياتي، شبابي، طفولتي واليوم أيضا. تخيّم مسألة العنصرية على حياتي للأسف (...) الكلمة التي تبدأ بحرف ن (نيغر = زنجي) أُطلقت في وجهي باستمرار، لم يكن شيئا استثنائيا".

نظرا لمكانته الحالية، يقرّ بنجاته من الهجمات، لكن اصدقاءه لم ينجحوا بالافلات منها "عندما استمع الى رواياتهم، أقول لنفسي احيانا: +هل تغيّر أي شيء؟+. يحزنني ويفطر قلبي أن ارى معاناة اشقائي وشقيقاتي السود".

معاناة صقلت شخصيته وجعلته القائد الذي اصبح عليه.

Advertisements

قطع مرحلة بعيدة هذا الموسم نظرا للظروف. بعد شغله لفترات طويلة مركز الظهير، تحوّل شريك الفرنسي فرانك ريبيري سابقا على الرواق الايسر، الى قلب دفاع بدءا من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد اصابة الاساسيين نيكلاس زوله والفرنسي لوكاس هرنانديز.

وسّع اللاعب البالغ طوله 1,80 م لكن القوي بضرباته الرأسية، دائرته واصبح قائدا دون منازع لخط الدفاع. قال مدربه هانزي فليك الربيع الماضي "تطوّره في هذا المركز لافت. يقود الفريق ويعطي الأوامر".

توقعات غوارديولا...

وفيما يراهن النمسوي حاليا مع ادارته، في ظل تلميحه بترك النادي البافاري بعد نهائي لشبونة، كان فليك في غاية الوضوح "اريد الاستثمار، بكل ثقلي، حتى يبقى هو وتياغو (الاسباني الكانتارا الراغب بالرحيل) معنا".

لأن ألابا اصبح من اركان غرف الملابس بنظر مدربه. يقول اللاعب المميز "اتحدث كثيرا مع الشبان. يأتون الي غالبا لطرح الاسئلة، احاول ان أريهم المسار الصحيح".

كشف الكندي اليافع الفونسو ديفيس، اكتشاف بايرن هذا الموسم، ان ألابا قدم له نصائح قيمة للتطور في مركز الظهير الايسر.

قبل فليك، توقع مدرب كبير تطوّر هذا اللاعب المتعدد الادوار.

قال الاسباني بيب غوارديولا الذي اشرف على "دي روتن" بين 2013 و2016 عن اللاعب الذي يشغل مركزا في خط الوسط مع منتخب بلاده "يمكنه اللعب اينما كان. هو سريع وجيّد في العودة الى الوراء ومركّز دوما بنسبة 100%".

في القرن العشرين، رفع "القيصر" بكنباور المسابقة القارية الاولى ثلاث مرات. أما ألابا فاحرزها في 2013، وسيكون قادرا على اضافة لقب جديد الاحد بحال اسكاته نجمي هجوم سان جرمان.