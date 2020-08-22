شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المقاولون العرب يدعم مؤمن زكريا: أتمنى تكاتف جمهور الأهلى والزمالك لمساندته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب حسن الشامى، لاعب المقاولون العرب، عن حزنه الشديد على إصابة مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلى، مؤكدا أنه لم يلق الدعم النفسى اللائق، متمنيا أن يتم تقديره كإنسان واحترام تاريخه كلاعب أعطى كل ما لديه بمنتهى الإخلاص وأن يظل دائما فى أولويات كرة القدم المصرية، وأن يتكاتف جماهير الأهلى والزمالك، أعظم جمهورين فى مصر لمساندة مؤمن، بداية من لقاء اليوم، لأنه فى قمة احتياجه لهذا الدعم المعنوى.





وقال الشامى: "فى كلام كتير نفسى أقوله ومش من النهاردة، مؤمن لم يلق الدعم النفسى اللائق بحجم وقيمة مؤمن، فيه ناس هاتقولى ما فيه حالات زى مؤمن كتير ولم تلق أى دعم لا نفسى ولا معنوى ولا مادى، وأنا بتفق معاهم تماما لأنى حضرت حالة مشابهة لنفس حالة مؤمن وهو أخويا الله يرحمه اللاعب على حمودة، لاعب كفر الشيخ، وللأسف كبار الإعلاميين كانوا بيشوفوا رسايلى ويتجاهلوها وكبار رجال الأعمال ورؤساء الأندية إلا ما رحم ربى، وللأسف عدد كبير جدا تجاهل الموقف وبعد ضغوطات بدأ يحدث تجاوب ولكن للأسف عشان يأخذوا اللقطة فقط مش للمساعدة مش للدعم النفسى والمعنوى والمادى اللى هو كان فى قمة الاحتياج له".

وأضاف الشامى: "مؤمن موجوع جدا وبيموت من جواه ألف مرة فى اليوم، من نجم متألق منتخبات وزمالك وأهلى واحتراف الى ما هو فيه الآن ورغم ما هو فيه إلا أن هناك قلوب ميته لم ترأف بحالته ولم تراعى مشاعره ولم تدرك كم الألم النفسى الذى يمر به، أما نسيتم.. وتلك الأيام نداولها بين الناس".

وتابع الشامى: "أتمنى من الجميع مراعاة مؤمن وتقديره واحترامه كإنسان واحترام تاريخه كلاعب أعطى كل ما لديه بمنتهى الإخلاص وأن يظل دائما فى أولويات كرة القدم المصرية فى جميع المناسبات، وأن يتكاتف أعظم جمهورين فى مصر لمساندة مؤمن، بداية من لقاء اليوم، ولو لافتات تحمل صورة مؤمن ليعلم أنه مازال فى قلوب كل المصريين، هو فى قمة احتياجه لهذا الدعم المعنوى، اختلف الجمهوريين كثيرا ولكن اليوم أتمنى أن يجمعهم حب مؤمن زكريا، اليوم فى لقاء القمة بين الأهلى والزمالك كلنا مؤمن زكريا".

اعتذر مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلي، عن عدم الحضور فى قمة الزمالك والأهلى اليوم المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة بالجولة الـ21 للدورى الممتاز .

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وكشفت مصادر لـ"الخليج 365"، أن مؤمن زكريا اعتذر عن فكرة وجوده فى قمة الزمالك والأهلى اليوم، بعد مطالبة الكثيرين بتكريم اللاعب وإقامة ممر شرفى له بسبب الحالة الصحية للاعب منذ فترة.

وأكد مؤمن زكريا لمسئولى اتحاد الكرة بعد إجراء اتصالات معه بناء على طلب من عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة من وليد العطار المدير التنفيذى للتجهيز لإقامة احتفالية مصغرة له قبل انطلاق المباراة، إلا أن اللاعب اعتذر بسبب ظروفه الصحية.