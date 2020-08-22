شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد ذكريات "6 - 1 " بصورة خالد بيبو قبل لقاء القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى النادي الأهلي، بمسيرة لاعبه السابق خالد بيبو وسجله الكبير في مباريات القمة أمام نادي الزمالك، وشارك الحساب الرسمي للنادي الأهلي على "تويتر"، صورة لخالد بيبو خلال مشاركته في مباراة القمة الشهيرة والتي انتهت بـ 6 أهداف مقابل هدف للزمالك كان له نصيب الأسد فيها بتسجيل أربعة أهداف، وعلق الأحمر، قائلا: "خالد بيبو، اللاعب الوحيد الذى نجح فى تسجيل 4 أهداف فى مباراة واحدة بمباريات القمة".

الاهلى على تويتر

وحسم السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، التشكيل الذى سيخوض به مباراة الزمالك فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة من منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز، ويضم التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الزمالك، كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هانى، على معلول، آليو ديانج، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى "قفشة"، جونيور أجاى وآليو بادجى.

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خالد بيبو فى مباراة القمة امام الزمالك

وأعلن المدير الفنى للأهلى قائمة ضمّت 20 لاعباً لخوض مباراة القمة هم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وعلى معلول وأحمد فتحى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ورامى ربيعة وأيمن أشرف، وعمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج وعربى بدر ومحمد مجدى أفشة وجيرالدو ووليد سليمان وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي.

فيما يغيب عن الاهلى أكثر من لاعب فى المباراة هم كل من: صالح جمعة والثنائى الصاعد محمد فخرى ومحمد شكرى لأسباب فنية، ومحمود متولى للإصابة بعدما أجرى جراحة الصليبى الأربعاء، كما يغيب أحمد الشيخ للإصابة فى الكاحل تعرض لها فى مباراة أسوان الأخيرة الاثنين الماضى ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، كما يغيب حسين الشحات بعدما أجرى جراحة "فتاق" منذ عدة أشهر بجانب الثنائى المُصاب منذ فترة طويلة محمد محمود وكريم نيدفيد، كما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر.