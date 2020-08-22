شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبى بين طلائع الجيش وطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة طلائع الجيش وطنطا بالتعادل السلبى ، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، حيث انحصر اللعب فى وسط الملعب وغابت الخطورة على المرمى بإستثناء بعض المحاولات الفردية من إسلام فؤاد لاعب طنطا وأحمد سمير لاعب الطلائع.

وبدأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :"محمد بسام ومحمد أبو المجد وعلى الفيل وأحمد سامى وعاصم صلاح وعمرو عماد ومحمد توفيق وكريم طارق وعمار حمدى وأحمد سمير وناصر منسى".

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: "محمد ناصف وأحمد داوودا وخالد سطوحى وفرانك ستيفين وعمرو جمال وأحمد كابوريا ومصطفى محمود وكيفين موهيرى ومحمد شحاته".

وبدأ محمد صلاح المدير الفنى لطنطا المباراة بتشكيل مكون من :"محمد أشرف وأحمد سالم صافى ومحمد الشاذلى وسليمان عبد ربه وايهاب سمير وحسام غالى ومحمد أسعد وإسلام فؤاد ووليد عادل وأحمد الالفى وجون أفيرى".

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من :"محمد ناجى جدو وأحمد فهمى ومحمد ماجد وأحمد الشناوى ومحمد فتحى وأحمد أوكا ومحمود منصور ومحمود مسعود وحسين فيصل"

*أخر ظهور للفريقين

يدخل الطلائع مباراة اليوم بعد التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق بالجولة الماضية فيما خسر طنطا من حرس الحدود بهدف دون رد في نفس الجولة.

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*ترتيب الطلائع وطنطا فى جدول الدوري

يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 3 وتعادل في 9 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً بينما يحتل طنطا المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

*تاريخ مواجهات الطلائع وطنطا مواجهة اليوم هى الثامنة بين الطلائع وطنطا بمسابقة الدورى، فشل أبناء السيد البدوي في تحقيق أي فوز، مقابل فوزين للطلائع كلاهما فى طنطا، بالإضافة إلي فوز الطلائع بمباراة أخرى فى كأس مصر. تعادلا في مباراتين موسم 2006/2007، وفى موسم 2016/2017 فاز الطلائع 2/1 في طنطا، وتعادلا في القاهرة بهدف لكل فريق، وفي الموسم التالي تعادلا سلبيا في القاهرة، وفاز الطلائع خارج ملعبه بهدف دون رد.

وفى مواجهة الدور الاول لدوري هذا الموسم تعادل الطلائع وطنطا سلبياً فى 23 نوفمبر 2019 على ستاد طنطا الرياضى.