شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قمة الأهلي والزمالك الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت مباراة الأهلى والزمالك مساء اليوم الأنظار من جميع الأحداث الرياضية الأخرى، باعتبارها تُمثل بطولة فى حد ذاتها، كما أن كل فريق يرغب فى الفوز من أجل تحقيق أهدافه الخاصة، فالأهلى يسعى للثأر بعد هزيمته من الزمالك فى السوبر المحلى الذى أُقيم خلال فبراير الماضى بالإمارات بركلات الجزاء الترجيحية، كما يرغب أيضاً في الفوز لقطع خطوة كبيرة نحو حسم بطولة الدورى المُفضلة له، فيما يهدف الزمالك للفوز لإحياء الفرص الصعبة نحو الفوز بلقب الدورى وتأكيد تفوقه على الأهلى بعد التتويج بالسوبر الأخير على حساب الأحمر.

وفى السطور التالية نرصد أهم المعلومات عن مباراة الليلة:

س: ما هو ملعب وتوقيت مباراة الأهلى والزمالك الليلة؟

ج: الأهلى والزمالك يلتقيان فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز.

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س: ماذا عن ترتيب الأهلى والزمالك فى جدول الدورى قبل قمة الليلة؟

ج: الأهلى يحتل قمة الدورى برصيد 56 نقطة، فيما يحتل الزمالك الثالث برصيد 39 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، وإن كان بيراميدز قد خاض مباراة أكثر.

س: ما هى أرقام الأهلى والزمالك قبل مباراة الليلة؟

ج: لعب الأهلى هذا الموسم 20 مباراة، فاز فى 18 مباراة وتعادل فى اثنتين ولم يخسر أى مباراة، وسجل 52 هدفاً واستقبلت شباكه خمسة أهداف ليكون الأقوى هجوماً ودفاعاً بين فرق الدورى، أما الزمالك فخاض 20 مباراة، فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات وسجل 25 هدفاً واستقبلت شباكه 14 هدفا.

س: من هو حكم مباراة الليلة؟

ج: يُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم كرواتى، يضم حكم ساحة: ايڤان بيبك، ومساعد أول: جوران پاتاكى ومساعد ثان: ايڤيكا مودريتش وحكم رابع: فران يوڤيتش وحكم فيديو: جوران جابريلو وحكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش، كما كلفت لجنة الحكام جمال صدقى بمهمة مراقب الحكام فى المباراة.

س: ما هى القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك الليلة؟

ج: قناتا أون تايم سبورت 1 وأون تايم سبورت 2 .