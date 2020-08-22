شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال : الالتزام التكتيكى غائب عن الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن القمة 120 بين فريقا الأهلى و الزمالك و المقرر لها التاسعة من مساء اليوم فى إطار الجولة الـ 21 بالدورى الممتاز ستشهد توسط فى الأداء نظرا لتقارب مستوى الفريقين فى الفترة الأخيرة .

و قال بلال فى تصريح لـ الخليج 365 أن الأداء التكتيكى غائب عن كلا الفريقين فى الفترة الأخيرة ، مشيرا إلى أن الفريق الأكثر إلتزاما و توفيقا سيفوز ، مشيرا إلى أنه يتمناها أهلاوية حمراء خالصة .

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وأضاف أن هناك غيابات كثيرة لدى الأهلى ولكن هناك من يستطيع تعويض هذه الغيابات خاصة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الذى بالتاكيد جهز البديل وبخطة فنية ينجح فيهى فى خطف المباراة .

ويعول السويسري رينيه فايلر المدير افني للأهلي في مباراة الليلة على نفس الأوراق الرابحة ويأتي في مقدمتها وليد سليمان وعلى معلول وديانج والسولية وقفشة ومعهم آليو بادجي الذى بدأ يدخل فورمة المباريات الفترة الماضية .

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، حول الاعتماد على التركيبة الأساسية للفريق في مواجهة الأهلى حيث سيعود المدرب الفرنسي لتشكيله المعتاد قبل توقف النشاط الكروى الذى تم استئنافه يوم 6 أغسطس الماضى، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا والذى جاء بعده خوض الأبيض لأربع مباريات في بطولة الدورى أمام المصرى والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر على الترتيب فاز الأبيض خلالهم على المصرى والمقاصة وتعادل مع الاتحاد ونادى مصر وأشرك خلالهم المدرب الفرنسي 26 لاعباً، إلا إنه سيعود لتركيبته الأساسية المكونة من:"محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى في خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى في خط الوسط، مصطفى محمد في خط الهجوم".