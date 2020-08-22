شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تساهم فى علاج مؤمن زكريا وتوافق على إجراءات النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على بدء الإجراءات المتضمنة بطلب النادى الأهلى والخاصة بسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا، فى ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، كما وجه وزير الرياضة المعنيين بالوزارة بالمساهمة المالية للوزارة فى علاج اللاعب.

وأكد صبحي حرص الوزارة على تقديم الدعم والرعاية لجميع أعضاء منظومة الرياضة المصرية، وفى مقدمتها اللاعبون، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات العلاج والرعاية الصحية لجميع للاعبين.

يذكر أن الوزارة وافقت من قبل على المساهمة فى علاج اللاعب مؤمن زكريا، وفور تلقي طلب النادى الأهلى خلال الأيام الماضية بالموافقة على قيام النادى الأهلى بسداد قيمة العقد الخاص باللاعب قام الوزير على الفور بدراسة طلب النادى والموافقة على اتخاذ كافة. الإجراءات الخاصة بعلاج اللاعب واستقرار أوضاعه الصحية.

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من ناحية أخرى، اعتذر مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، عن عدم الحضور فى قمة الزمالك والأهلي اليوم المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة بالجولة الـ21 للدوري الممتاز .

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365"، أن مؤمن زكريا اعتذر عن فكرة وجوده فى قمة الزمالك والأهلي اليوم، بعد مطالبة الكثيرين بتكريم اللاعب وإقامة ممر شرفى له بسبب الحالة الصحية للاعب منذ فترة.

وأكد مؤمن زكريا لمسئولى اتحاد الكرة بعد إجراء اتصالات معه بناء على طلب من عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة من وليد العطار المدير التنفيذي للتجهيز لإقامة احتفالية مصغرة له قبل انطلاق المباراة، إلا أن اللاعب اعتذر بسبب ظروفه الصحية.