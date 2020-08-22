شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى وفتحى وسليمان وأشرف يحفزون لاعبى الأهلى لحسم مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص كباتن الأهلى "محمد الشناوى وأحمد فتحى ووليد سليمان وأيمن أشرف" على عقد جلسة مع لاعبى الفريق بعد تناول وجبة الغداء فى فندق الإقامة لتحفيز اللاعبين للفوز بمباراة القمة أمام الزمالك، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 21 من بطولة الدورى العام.

من جهته نصح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى فريقه بعدم ترك مساحات للاعبى الزمالك خلال مباراة الفريقين المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز، وتحدث فايلر مع لاعبى الأهلى عن أهم مزايا الزمالك، وهى السرعة والمهارة الفردية لأكثر من لاعب فى الفريق الأبيض، أمثال يوسف أوباما وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد وزيزو، وهو ما يتطلب تركيزاً شديداً من جانب لاعبى الأهلى وقدرتهم على فرض رقابة صارمة على الزمالك فى القمة المرتقبة.

وأكد المدير الفنى للأهلى على لاعبيه ضرورة اللعب من لمسة واحدة، ومن أهم نصائح فايلر للاعبى الأهلى فى "المراجعة الأخيرة" قبل ساعات من القمة عدم الوقوف فى الملعب حال فقدان الكرة، فلابد أن يتحرك جميع اللاعبين بالكرة ودون كرة لزيادة الضغط على المنافس بجانب التركيز أمام مرمى الزمالك لاستغلال الفرص التى تُتاح للفريق.

ويخوض الفريقان المباراة بدافع الفوز لأسباب مختلفة، فالأهلى يسعى للثأر بعد هزيمته من الزمالك فى السوبر المحلى اذى أُقيم خلال فبراير الماضى بالإمارات بركلات الجزاء الترجيحية، ويرغب الأهلى أيضاً للفوز من أجل قطع خطوة كبيرة نحو حسم بطولة الدورى المُفضلة له، فيما يهدف الزمالك للفوز من أجل إحياء الفرص الصعبة نحو الفوز بلقب الدورى وتأكيد تفوقه على الأهلى بعد التتويج بالسوبر الأخير على حساب الأحمر، ويعلم كل فريق أن الفوز الليلة بمثابة بطولة خاصة تُضاف إلى دولاب بطولات كلاها، لذا ستكون قمة الليلة مُشتعلة وساخنة بين قطبى الكرة المصرية، ويُدير قمة اليوم الحكم الكرواتى، ايڤان بيبك، ويدخلها الأهلى مُتربعاً على قمة جدول المسابقة برصيد 56 نقطة فيما يأتى الزمالك ثانياً بـ39 نقطة.