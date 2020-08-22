شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. جعفر والى باشا أكثر رئيس استمر فى قيادة الأهلى 18 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد جعفر ولى باشا، رئيس الأهلى الذى تولى رئاسته عام 1924، أكثر رئيس جلس فى حكم القلعة الحمراء، حيث استمر فى قيادة النادى مدة 18 عاما، وهى المدة الأطول لأى رئيس فى تاريخ النادى حتّى الآن، متفوقا على العديد من رؤساء القلعة الحمراء مثل الراحل صالح سليم وحسن حمدى وعبد المحسن مرتجى وعبد صالح الوحش.

شهد عام 1922 حدثًا كبيرًا فى تاريخ الأهلى الكروى حيث انضم محمود مختار (أو كما يشتهر بين الجميع باسم مختار التتش) لصفوف الفريق، ولعب أول مباراة ضد فريق الطيران الإنجليزى فى كأس السلطان حسين، مسجلًا هدف الفوز فى المباراة التى انتهت 2–1 لصالح الأهلي، وأصبح مختار التتش فيما بعد واحدًا من أساطير النادي.

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وفى عام 1922 دخلت الكهرباء للنادى الأهلى لأول مرة، وكان ذلك واحدًا من مشروعات النادى الكبرى، حيث كان النادى يُضاء بالفوانيس والغاز منذ تأسيسه حتّى دخول الكهرباء، وتكلف دخول الكهرباء 52 جنيهًا، ليحتفل بذلك الأعضاء احتفالًا كبيرًا.

وفى عام 1923، أدخل الأهلى بقيادة التتش أول بطولة لخزانة النادي، عندما حقق كأس السلطان حسين متفوقًا على الزمالك حامل اللقب وقتها، ثم أضاف بعد ذلك 6 ألقاب أخرى من تلك البطولة، ليكون صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز حتى آخر نسخة عام 1938.

وفى فى أبريل 1923، اقتنص الفريق الكأس لأول مرة بالفوز على فريق دراغونز المكون من أعضاء الجيش البريطاني، وفاز الأهلى بالمباراة 2–1 بهدفى أحمد مختار وخليل حسني، لتنطلق احتفالات تاريخية لم تشهدها مصر من قبل، حيث قامت مظاهرة شعبية من ملعب المباراة بالعباسية وحتّى مقر النادى الأهلى بالجزيرة.