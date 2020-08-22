شكرا لقرائتكم خبر عن بطل الأثقال محمد إيهاب يتوقع فوز الزمالك 3 / 1 فى قمة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع محمد إيهاب، بطل رفع الأثقال الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو الأخيرة بالبرازيل، فوز الزمالك على الأهلى 3 / 1 فى لقاء القمة المقرر لها التاسعة مساءً باستاد القاهرة فى الجولة الـ 21 بالدورى الممتاز للموسم الجاري 2019 - 2020.

وقال إيهاب فى تصريح لـ الخليج 365، إن الزمالك سيحرز أهدافا مبكرة قبل الأهلي، وسيكون الأفضل هجوميا، بسبب الغيابات التى خسرها الأهلى الفترة الأخيرة بسبب الإصابات مثل محمود متولى، ورحيل رمضان صبحى بعد انتهاء تعاقده.

ويعول السويسرى رينيه فايلر المدير افني للأهلي فى مباراة الليلة على نفس الأوراق الرابحة، وفى مقدمتها وليد سليمان وعلى معلول وديانج والسولية وقفشة ومعهم آليو بادجى الذى بدأ يدخل فورمة المباريات الفترة الماضية .

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، على الاعتماد على التركيبة الأساسية للفريق فى مواجهة الأهلى حيث سيعود المدرب الفرنسى لتشكيله المعتاد قبل توقف النشاط الكروى الذى تم استئنافه يوم 6 أغسطس الماضى، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا والذى جاء بعده خوض الأبيض لأربع مباريات فى بطولة الدورى أمام المصرى والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر على الترتيب فاز الأبيض خلالهم على المصرى والمقاصة وتعادل مع الاتحاد ونادى مصر وأشرك خلالهم المدرب الفرنسى 26 لاعباً، إلا إنه سيعود لتركيبته الأساسية المكونة من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".