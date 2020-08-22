إنفو جراف.. تشكيل الأهلى الأقرب لمواجهة الزمالك فى مباراة القمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على تشكيل فريقه الذى يواجه الزمالك مساء اليوم السبت على ملعب استاد القاهرة فى قمة بطولة الدورى العام. ووفقا لتدريبات الأهلى الأخيرة فإن التشكيل الأقرب سيكون كالتالى : حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : على معلول وأحمد فتحى ورامى ربيعة وأيمن أشرف Advertisements خط الوسط : عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة ومحمد هانى (حال عدم جاهزية جيرالدو) جونيور أجايي.



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