شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يعتذر عن عدم حضور قمة الزمالك والأهلي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، عن عدم الحضور فى قمة الزمالك والأهلي اليوم المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة بالجولة الـ21 للدوري الممتاز .

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365"، أن مؤمن زكريا اعتذر عن فكرة وجوده فى قمة الزمالك والأهلي اليوم، بعد مطالبة الكثيرين بتكريم اللاعب وإقامة ممر شرفى له بسبب الحالة الصحية للاعب منذ فترة.

وأكد مؤمن زكريا لمسئولى اتحاد الكرة بعد إجراء اتصالات معه بناء على طلب من عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة من وليد العطار المدير التنفيذي للتجهيز لإقامة احتفالية مصغرة له قبل انطلاق المباراة، إلا أن اللاعب اعتذر بسبب ظروفه الصحية.

Advertisements

من ناحية أخرى، نصح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى فريقه بعدم ترك مساحات للاعبى الزمالك خلال مباراة الفريقين المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز، وتحدث فايلر مع لاعبى الأهلى عن أهم مزايا الزمالك، وهى السرعة والمهارة الفردية لأكثر من لاعب فى الفريق الأبيض، أمثال يوسف أوباما وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد وزيزو، وهو ما يتطلب تركيزاً شديداً من جانب لاعبى الأهلى وقدرتهم على فرض رقابة صارمة على الزمالك فى القمة المرتقبة.

وأكد المدير الفنى للأهلى على لاعبيه ضرورة اللعب من لمسة واحدة، ومن أهم نصائح فايلر للاعبى الأهلى فى "المراجعة الأخيرة" قبل ساعات من القمة عدم الوقوف فى الملعب حال فقدان الكرة، فلابد أن يتحرك جميع اللاعبين بالكرة ودون كرة لزيادة الضغط على المنافس بجانب التركيز أمام مرمى الزمالك لاستغلال الفرص التى تُتاح للفريق.

ويؤمن رينيه فايلر بضرورة تأمين خط الوسط فى مباراة الزمالك لذا قرر المدرب السويسرى الاعتماد على ثلاثة لاعبين فى خط الوسط لإيقاف القوة الهجومية الواضحة للزمالك، المُتمثلة فى بن شرقى ومصطفى محمد وأوباما وأحمد سيد زيزو، وينوى المدير الفنى للأهلى الدفع بالثلاثى حمدى فتحى وديانج وعمرو السولية فى خط الوسط، على أن يكون للسولية دور هجومى فى الأوقات التى يتقدم فيها الأهلى للأمام.

وحسم المدير الفنى للنادى للأهلى التشكيل الذى سيخوض به مباراة الزمالك ويضم التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الزمالك، كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هانى، على معلول، آليو ديانج، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى "قفشة"، جونيور أجاى وآليو بادجى.