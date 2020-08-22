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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 22 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يتحمل تكاليف مسحة كورونا لحكام مباراة القمة، أولى أزمات القمة تظهر مبكرا.. "الصوت" يشعل الخلاف بين إدارتى القطبين .
أولى أزمات القمة تظهر مبكرا.. "الصوت" يشعل الخلاف بين إدارتى القطبين
اشتعلت أجواء مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 21 مبكرا، ودخلت إدارة الناديين فى خلاف كبير منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
تحمل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تكاليف مسحة كورونا لطاقم الحكام الكرواتى بقيادة إيفان بيبك، الذى سيدير مباراة القمة بين الزمالك والأهلى المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ21 للدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020.
اتحاد الكرة: نبحث تكريم مؤمن زكريا قبل مباراة القمة
يبحث مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تكريم مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى خلال لقاء القمة الذى يجمع الزمالك والأهلى فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى بالجولة الـ21 للدورى الممتاز للموسم الجارى 2019 – 2020.
كهربا يواصل التدريبات فى التتش بعد غيابه عن مباراة القمة
واصل محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي، تدريباته اليومية على ملعب التتش، فى ظل غيابه عن مباراة القمة التى تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك فى التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي، ونشر كهربا صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام أظهرت وجوده بملعب التتش بمقر القلعة الحمراء مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
قال طارق يحيى، رئيس قطاعات كرة القدم بنادى الزمالك، إن المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى، صرف 16 مليون جنيه، عبارة من مستحقات لاعبى الفريق من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز فى مواجهة الأهلى، فى مباراة القمة 120 المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على استاد القاهرة، حيث يسعى كلا الفريقين خلالها لتحقيق الفوز، لإرضاء جماهيرهما عقب استئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى توقف لفترة طويلة، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.
"دش ساخن" من مختار مختار لنجوم الإنتاج الحربى بسبب ثنائية إنبى
لقن مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لاعبى فريقه دشا ساخنا بين شوطى مباراة إنبى وعقب نهاية اللقاء بسبب الأداء المتراخى التى ظهر عليه اللاعبون طوال أحداث المباراة وتسبب فى خسارتهم نقاط اللقاء على ملعبهم، وشدد مختار على لاعبيه بأنه لن يقبل الاستهتار والتهاون مجدداً، مؤكداً أن الاستبعاد من التشكيلة الأساسية سيكون مصير أى لاعب لا ينفذ التعليمات المطلوبة منه.
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