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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 22 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يتحمل تكاليف مسحة كورونا لحكام مباراة القمة، أولى أزمات القمة تظهر مبكرا.. "الصوت" يشعل الخلاف بين إدارتى القطبين .

أولى أزمات القمة تظهر مبكرا.. "الصوت" يشعل الخلاف بين إدارتى القطبين

اشتعلت أجواء مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 21 مبكرا، ودخلت إدارة الناديين فى خلاف كبير منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

تحمل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تكاليف مسحة كورونا لطاقم الحكام الكرواتى بقيادة إيفان بيبك، الذى سيدير مباراة القمة بين الزمالك والأهلى المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ21 للدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020.