شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: التعادل يرضى الأهلي فى ظل الغيابات.. والزمالك فرصته أقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصرالسابق، أن القلعة البيضاء تحظى بأكثر من فرصة للفوز بلقاء اليوم الذى يجمع قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، وقال الثعلب الصغير فى لايف عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، الزمالك حظوظه أعلى فى مباراة اليوم، ولاعبوه جاهزون بشكل أكبر، على عكس الأهلي الذى يعانى الكثير من الغيابات، خاصة فى الأطراف بسبب الإصابات، وهو ما يضعف الأهلي هجومياً، مشيرا إلى أن التعادل سيكون مرضيا للأهلي، خاصة أنه لا يريد أن يخسر قبل دورى أبطال أفريقيا، بالإضافة لصدارته لبطولة الدورى.

وأضاف الثعلب، وليد سليمان لاعب جيد ومن أخطر لاعبى الأهلي ولكن لا نعلم هل سيبدأ المباراة أم لا، ومع ذلك لا يوجد سوى أجاى فقط فى العناصر الهجومية الخطيرة للأهلي، فالفريق الأحمر يعانى من ضعف العناصر الهجومية والزمالك أقوى فى هذا الجانب.

Advertisements

واختتم حازم تصريحاته قائلا، "أتمنى أن نشاهد مباراة جيدة فى كرة القدم وأن يفوز الزمالك، لدى كل فريق حساباته بعدم الخسارة من أجل الحفاظ على الجانب المعنوي قبل مباريات دوري أبطال أفريقيا".

facebook

في سياق متصل، استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على تعديل عقدى محمود علاء وطارق حامد لاعبى الفريق مادياً، وذلك بعد المجهود الذى يقدمه الثنائى مع الفريق منذ انضمامهما، وكذلك لتعويضهما عن العروض التى تلقوها مؤخرا للانتقال إلى اندية أخرى فى الصيف المقبل، وسيعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك جلسة مع الثنائى عقب انتهاء مباراة القمة.