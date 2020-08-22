شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المصرى يتفوق هجومياً على المقاصة فى 14 مواجهة قبل صدام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق المصرى البورسعيدى مباراة صعبة في السادسة والنصف مساء اليوم السبت مع مصر المقاصة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام في الظهور الأول للفريق البورسعيدى منذ جائحة كورونا التي ضربت صفوفه عقب مواجهة الزمالك التي خسرها بهدف دون رد ليقرر اتحاد الكرة تأجيل مبارياته مع حرس الحدود والاسماعيلى والاتحاد السكندرى لوقت لاحق ، فيما حقق الفريق الفيومى فوزاً على الجونة بهدف دون رد في أخر جولة بالدوري.

*ترتيب المصرى والمقاصة فى جدول الدوري

يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم ولايزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 4 وتعادل في 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

*تاريخ مواجهات المصرى والمقاصة

تاريخيا.. مواجهة اليوم هي رقم 14 بين الفريقين في الدوري، حقق المصري الفوز في مواجهتي الموسم قبل الماضي، بعد أن فشل في تحقيق أي فوز في 7 مواجهات متتالية، حيث لم يفز قبلها سوى مرة واحدة، بهدف دون رد 24 ديسمبر 2010، ببورسعيد سجله محمد خليفة، في باكورة مواجهات الفريقين.

بينما حقق مصر المقاصة 4 انتصارات منها فوزان موسم 2016/2017، ، وأربعة تعادلات إيجابية ، وانتهت مباراة الدور الأول ببرج العرب بالتعادل السلبى، بينما فاز المصري في الدور الثاني بهدفين دون رد، سجلهما محمود وادي، أوستين أموتو.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين المصرى والمقاصة فى 17 أكتوبر 2019 على ستاد السويس بفوز الفريق الفيومى بهدف دون رد سجله صلاح أمين من ركلة جزاء.

تفوق المصري هجوميا بتسجيل 19 هدفا مقابل 17 للمقاصة.

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*العشرى فى محنة وجلال يبحث عن مواصلة التفوق

ويسعى طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى للخروج بنتيجة إيجايبة في مباراة اليوم لتخطى المحنة الصعبة التي يعيشها الفريق بعد إصابة 23 فرد بكورونا ولايزال في حيرة من اختيار التشكيل مابين المصابين والعائدين من الإصابة وغير جاهزين فنياً.

بينما طالب إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة في المباريات الأخيرة لمواصلة التقدم في سباق مراكز المسابقة ويعول جلال على الفورمة الفنية الرائعة لنجمه محمد إبراهيم.

*التشكيل المتوقع للمصرى والمقاصة

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام المقاصة مكون من :"أحمد مسعود ، كريم العراقي، اسلام ابو سليمة، عمرو موسي، بهاء مجدي ، محمد جابر، فريد شوقي، عمرو موسي، حسن علي، احمد شوشة ، محمود وادى".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام المصرى مكون من :" محمود حمدي و أحمد ياسين وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي و صلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم و شميلس بيكلي وصلاح أمين".