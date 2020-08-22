شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أهداف فى شباك الشناوى وأبو جبل قبل قمة الأهلى والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالوا قديماً إن حارس المرمى يساوى نصف الفريق، فهو آخر خطوط الدفاع فى مواجهات هجمات الخصم، وبإمكانه تغيير النتيجة إما لصالح فريقه أو عليه، لذا ستكون الأعباء ثقيلة على ثنائى حراسة المرمى فى القطبين، خلال مباراة القمة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة 21 بالدورى العام باستاد القاهرة الدولي أو استاد "الرعب"، فى التاسعة مساءً اليوم السبت فى مباراة على خط النار حيث تتجدد حكاية صراع جديد بين القطبين.

محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي، لا شك أنه يؤدى واحداً من أفضل مواسمه في القلعة الحمراء، فى ظل العروض القوية التى يقدمها منذ بداية الموسم الجاري، فحارس العرين الأحمرشارك مع الأهلي فى هذا الموسم في 18 مباراة بالدوري العام لم تستقبل شباكه سوى 5 أهداف فقط كأفضل حارس مرمى حتى الآن، وليس هذا فقط بل منع الشناوي 13 فرصة مؤكدة على الفريق الأحمر كانت كافية بإيقاف الأرقام القياسية التى يحققها الأهلي.

وفى دوري أبطال أفريقيا لعب الشناوى مع الأهلي 10 لقاءات استقبلت شباكه 5 أهداف ومنع مثلها من الفرص المُحققه، لتكون إجمالي الأهداف التي استقبلها الشناوى 10 أهداف فى 29 مباراة، وخرج بشباك نظيفة فى 19 مباراة.

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أما على الجانب الآخر، فثبت محمد أبو جبل أقدامه فى التشكيل الأساسى لنادى الزمالك، بعدما أثبت أحقيته فى تمثيل القلعة البيضاء، ومع فرسان ميت عقبة شارك أبو جبل فى 10 مباريات بالدورى استقبلت شباكه 3 أهداف ومنع 7 فرص محققة.

أما فى دورى أبطال أفريقيا، فشارك محمد أبو جبل فى 6 مباريات، استقبلت شباكه 5 أهداف ومنع فرصتين مؤكدتين، فيما خاض أبو جبل مباراة واحدة بكأس مصر وأخرى في السوبر الأفريقي واستقبلت شباكه هدفاً واحداً فى كل منها، ليبلغ إجمالى الأهداف التى استقبلتها شباك أبو جبل 10 أهداف فى 19 مباراة.