شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى بيان رسمى: لم نفاوض لاعبين أو مدربين عقودهم ممتدة مع الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر نادى بيراميدز بياناً للتعقيب على الأخبار التى يتم تداولها فى الأيام الأخيرة عن دخول النادى فى مفاوضات مع أكثر من لاعب. وجاء نص البيان كالتالى: "أكد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذى لنادى بيراميدز أن كل ما يتردد عن دخول الإدارة فى مفاوضات مؤخرا مع لاعبين ومدربين مرتبطين بعقود مع أنديتهم فى الدورى المصرى غير صحيح، مشددا على أن كل تلك التكهنات لا أساس لها من الصحة وتدخل تحت طائلة الشائعات، وأن النادى واضح فى تعاملاته مع جميع الأندية ويرفض الزج باسمه فى أخبار لا تمت للواقع بصلة وهدفها استدعاء روح المؤامرة على أندية كبيرة بعينها بغرض الوقيعة مع الأندية المصرية التى يقدرها نادى بيراميدز جميعا.

وأوضح ممدوح عيد أن نادى بيراميدز فى إطار الاحترام والتعامل الراقى مع جميع الأندية، والتعامل باحترافية وفقا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم، لا يتفاوض مع لاعبين عقودهم ممتدة مع أنديتهم إلا من خلال الطرق الشرعية والتواصل مع الأندية، وحال رغب بيراميدز فى التعاقد مع لاعب عقده ممتد سيعلم ناديه مباشرة من مسئولى بيراميدز بعيدا عن التسريبات والأخبار المغلوطة، وموضحا أن النادى يعلن عن صفقاته بنفس الطريقة المتبعة دائما بعيدا عن الشائعات وتسريب الأخبار الذى يظهر دائما أنه غير صحيح، موضحا أن بيراميدز مستقر فنيا ولا يفاوض مدربين حاليا مع وجود مدير فنى قدير وهو الكرواتى أنتى تشاتشيتش فى منصبه بالفريق.

وشدد المدير التنفيذى لبيراميدز على وسائل الإعلام الالتزام بميثاق الشرف الصحفى ومراعاة المهنية، موضحا أن النادى لن يلتفت مجددا لتلك الأخبار المغلوطة ولن ينجرف للرد عليها مرة أخرى ولن يحيد عن مساره وتركيزه فى عمله للرد على تلك الشائعات التى تفتقر لأدنى أنواع المصداقية والنزاهة، سواء بغرض يحدث يوميا فى عالم كرة القدم بتلميع بعض الوكلاء للاعبيهم ومحاولة زيادة أسعارهم السوقية، أو بهدف تشويه صورة النادى ومحاولة ضرب استقراره، فى الوقت الذى يجب على الجميع أن يتعامل مع بيراميدز بوصفه ممثل مصر الوحيد فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للأندية، والذى يحتاج للدعم من أجل تحقيق الحلم وحصد لقب كأس البطولة للشعب المصرى كله بمختلف انتماءاته، بعد أن نجح فى الوصول لنصف النهائى فى مشاركته التاريخية الأولى قاريا.