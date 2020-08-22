إنفوجراف.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلى.. كارتيرون يعتمد على التركيبة الأساسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به مباراته أمام الأهلى، فى قمة الدورى الممتاز، التى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل. Advertisements خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى. خط الهجوم: مصطفى محمد.

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