شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة للاعبى الأهلى: "اثبتوا للناس أن النادى ما بيوقفش على حد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب وائل جمعة مدافع النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، لاعبى القلعة الحمراء، بالقتال والجدية فى مباراة اليوم، والتى تجمع المارد الأحمر بغريمه التقليدى نادى الزمالك، فى لقاء الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى، وقال وائل جمعة فى تصريحات لقناة الأهلي: "النادى الأهلى هو اللى عملنا وعمل أسمائنا وسبب كل حاجة حلوة وصلنا ليها، ودائمًا مباريات القمة ليس لها علاقة بترتيب جدول الدورى، ولكنها مباراة ديربى، وأتمنى أن لاعبى الأهلى يكون واصل لها إحساس الجمهور، لأن الجيل الحيل لا يعرف جمهور الأهلى وقيمة المباراة بالنسبة له لأن الجمهور بعيد عن المباريات".

أضاف وائل جمعة: "القمة تمثل قيمة كبيرة عند جماهير الأهلى الغيورة على النادى، والتى تحب دائمًا أن ترى فريقها منتصرًا على منافسه التقليدى، ومباراة اليوم مهمة للقادم وليس لبطولة الدورى، فبطولة الدورى محسومة من قبل اللقاء، ولكن القادم هو بطولة أفريقيا، قد يتواجه الفريقان مجددًا فى نهائى أفريقيا، وفوز اليوم مهم للحفاظ على الحالة المعنوية".

Advertisements

أضاف مدافع الأهلى: "فى آخر 10 مواجهات بين الأهلى والزمالك، الأهلى فاز فى 7 مبايرات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة، حجم التفوق يجب أن يحافظ عليه لاعبى الأهلى، ويستغلوها فى التسجيل المبكر، والزمالك له حسابات من المباراة فى البحث عن المركز الثانى مع المنافسة مع بيراميدز والمقاولون، وأتمنى أن توصل اللاعبين هذه الرسالة إلى الجميع بأن الفريق لا يقف على اسم أو لاعب".

وأضاف: "النصيحة لكل الفريق، مباراة القمة تقوم على تفاصيل صغيرة مثل كرة ثابتة أو فاول أو خطأ أو خروج لاعب عن تركيزه للحظة، يجب أن يكون هناك تركيز جماعى، والأهلى لديه مقومات هذا الأمر".

واختتم: "الغيابات لن تؤثر على الأهلى، فسيلعب مكانهم لاعبين كبار لم يتواجدوا فى النادى للمجاملة، ولديهم الفرصة اليوم لإثبات هذا الأمر، ويثبتوا جدارتهم بالتواجد فى القلعة الحمراء".