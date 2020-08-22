أتوبيس الزمالك يتحرك إلى استاد القاهرة فى السابعة مساءً لمواجهة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر الزمالك فندق الإقامة مستقلا حافلته فى السابعة مساء اليوم، السبت، متوجها إلى استاد القاهرة الدولى، حيث دخل فريق الزمالك معسكر القمة بالأمس، فى أحد الفنادق القريبة من الاستاد استعدادا لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى الممتاز، والتى تأتى بعد استئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى توقف لفترة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.
واستعد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، لمباراة الأهلى بخوضه لأربع مباريات فى بطولة الدورى بعد استئنافه أمام المصرى والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر، على الترتيب، حيث حقق الأبيض الفوز خلالهم على المصرى والمقاصة وتعادل مع الاتحاد ونادى مصر وأشرك خلالهم المدرب الفرنسى 26 لاعبًا.
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