مصدر يُجيب لمصراوي.. هل يتواجد مؤمن زكريا في قمة الزمالك والأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر مقرب من اللاعب مؤمن زكريا أن جناح فريق الأهلي لن يتواجد في قمة فريقه ضد الزمالك والتي ستقام مساء اليوم.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بغريمه الزمالك مساء اليوم السبت، ضمن حسابات الأسبوع الـ21 من مسابقة دوري we المصري.

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وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم السبت، إن مؤمن لن يتواجد في مباراة القمة والتي ستقام بين الزمالك والأهلي.

وسبق وأن كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك محاولات من أجل الوصول لمؤمن لتكريمه على هامش مباراة القمة.

وكان رواد التواصل الإجتماعي قد قاموا بتداول مقطع فيديو لتكريم الفنان أحمد عز لمؤمن زكريا على خشبة المسرح بعد انتهاء العرض الاسبوعي لمسرحية "علاء الدين".