نجم الزمالك السابق يطرح فكرة "القمصان" لدعم مؤمن زكريا في القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
طرح أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق، مباردة لدعم مؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق، في مباراة القمة 120 بين قطبي الكرة المصرية التي تقام مساء اليوم السبت.
ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 للدوري المصري.
وكتب عبدالعزيز، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" قبل ساعات من القمة: "لو ينفع وفي وقت، يا ريت تشيرتات عليها صورة مؤمن لاعيبة الزمالك والأهلى ينزلوا بيها قبل الماتش".
وأضاف: "نرفع من روح مؤمن المعنوية كتير والله، ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبيي".
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أكد ليلا كورة وجود محاولات في الوقت الحالي من أجل الوصول لمؤمن زكريا لتكريمه على هامش مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.
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