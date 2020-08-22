ميسي غاضب بسبب تسريب تفاصيل جلسته مع كومان

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن غضبه لإدارة نادي برشلونة، عقب تسريب تفاصيل الجلسة التي جمعته بالهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني.

وكان راديو كتالونيا أكد الخميس الماضي أن ميسي أخبر كومان في جلستهما، بأنه لا يرى مستقبله بشكل واضح في النادي الكتالوني، وأن فرص خروجه من برشلونة أكبر من نظيرتها الخاصة باستمراره.

كما ذكرت شبكة "ESPN" أن قرار ميسي لم يكن انفعاليًا، وأنه جاد في رغبة الرحيل عن برشلونة، وأضافت الشبكة الأمريكية أن بعض أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة لا يمانعون رحيل أسطورة الفريق، وقد يرحبون بالاستماع للعروض المقدمة للتعاقد معه.

لكن صحيفة "كلارين" الأرجنتينية، أكدت أن ميسي غاضب بشدة، بسبب تسريب تفاصيل جلسته مع مدربه لوسائل الإعلام.

وبدأ ميسي البالغ من العمر 33 عامًا مشواره الاحترافي بقميص النادي الكتالوني عام 2004، وقاد برشلونة للتتويج بثلاثة وثلاثين لقبًا، كما تُوج بقميصه بالكرة الذهبية كأفضل لاعبي العالم ست مرات.