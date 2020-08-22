محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:
عقد المدير الفني لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، جلسة مع لاعبي فريقه صباح اليوم السبت لتوجيه بعض النصائح بخصوص مباراتهم أمام الأهلي.
وشرح كارتيرون ـ بحسب مراسل الخليج 365 ـ بعض الأمور الفنية التي يريد اللاعبين تطبيقها خلال المباراة كما حذرهم من الاعتراض حتى لا يُطرد أي لاعب أو يتم خسارته في المباريات المقبلة.
ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري.
ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 17 نقطة عن الأهلي المتصدر برصيد 56 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص ـ كارتيرون يُحذر لاعبي الزمالك قبل مباراة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.