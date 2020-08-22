خاص ـ كارتيرون يُحذر لاعبي الزمالك قبل مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

عقد المدير الفني لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، جلسة مع لاعبي فريقه صباح اليوم السبت لتوجيه بعض النصائح بخصوص مباراتهم أمام الأهلي.

وشرح كارتيرون ـ بحسب مراسل الخليج 365 ـ بعض الأمور الفنية التي يريد اللاعبين تطبيقها خلال المباراة كما حذرهم من الاعتراض حتى لا يُطرد أي لاعب أو يتم خسارته في المباريات المقبلة.

ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري.

ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 17 نقطة عن الأهلي المتصدر برصيد 56 نقطة.