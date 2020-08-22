"بسبب والد مترجم كارتيرون" .. الأهلي يوجه رسالة لاتحاد الكرة قبل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق وعضو فريق تحليل قناة الأهلي، أنهم ينتظرون رد من اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بشأن الاستعانة بوالد مترجم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك كمرافق لطاقم الحكام.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق عن الاستعانة بطاقم حكام كرواتي لإدارة مباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الـ21 لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يُدير المباراة الحكم الكرواتي ايڤان بيبك، ويعاونه جوران پاتاكي، وايڤيكا مودريتش، والحكم الرابع فران يوڤيتش، فيما يتواجد كحكم فيديو جوران جابريلو، وحكم فيديو مساعد توميسلاڤ پيتروڤيتش.

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وقال أسامة حسني عبر قناة النادي الأهلي "الاستاذ شعبان بسطاوي مسؤول العلاقات العامة في اتحاد الكرة هو مرافق طاقم الحكام الكرواتي الذي من المقرر أن يُدير مباراة القمة".

وأضاف "هو مسؤول عن كل تحركاتهم وسوف يقوم بصرف المستحقات الخاصة بهم من اتحاد الكرة والمقدرة بـ40 ألف دولار".

وتابع "الحج شعبان بسطاوي هو والد الكابتن أحمد شعبان وهو يعمل في الجهاز الفني للزمالك مترجماً للفرنسي كارتيرون مدرب الفريق".

واختتم "فقط نريد توضيح ورد من اللجنة الخماسية حول الموقف، كان يجب أن يكون هناك تحري للدقة منعاًللحرج والقيل والقال، على المستوى الشخصي أعرف الحج شعبان بسطاوي وهو رجل محترم".