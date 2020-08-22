"فلاشة وجاهزين ".. ستاد القاهرة يكشف حقيقة منع أصوات الجماهير الإفتراضية فى القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال علي درويش المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة إنه لا يمانع استخدام أصوات الجماهير الإفتراضية في القمة مشيراً إلي أن القرار في يد مراقب المباراة.
ويستضيف الزمالك منافسه التقليدي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم في الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.
وأوضح درويش في تصريحات تيلفزيونية " جاهزين وأجهزة الصوت شغالة وكل المطلوب فلاشة الفريق صاحب المباراة عليها أصوات الجماهير ".
واستخدم الأهلي الأصوات الإفتراضية في أول مبارياته بعد العودة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ضد إنبي ولكن الأصوات توقفت بعد دقائق قليلة.
وفسر درويش " الأهلي أحضر فلاشة وقمنا بتشغل الأصوات ولكن مراقب المباراة اعترض فتوقفنا".
وأنهي " الأمر يرجع للمراقب ولجنة المسابقات في النهاية".
واستخدمت معظم الدوريات الأوروبية فور العودة من التوقف بسبب كورونا أصوات الإفتراضية أثناء المباراة لتعويض غياب الجماهير.
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