مفاجأة القمة .. بين عملاق الأهلي وموهبة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يلتقي الأهلي بنظيره الزمالك في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري في القمة رقم 120 للبطولة الأقوى في مصر .
وفرضت الغيابات العديدة التي ضربت الأهلي تشكيلاً اضطرارياً قد يشهد مفاجأة في التشكيل الأساسي فيما يلوح في الأفق "ثمار قرار الزمالك" في مواجهة منافسه التلقيدي.
ويغيب عن الأهلي حسين الشحات وأحمد الشيخ ومحمود متولي وكريم نيدفيد للإصابة وكهربا للإيقاف ورمضان صبحي بعد نهاية عقده وصالح جمعة لعدم الجاهزية فيما اتخذ الزمالك قراراً أعلنه مديره الفني كارتيرون بالاعتماد على الناشئي خلال المباريات المتبقية.
وأثمر قرار المدرب الفرنسي عن ظهور أكثر من ناشىء بصورة جديدة في مقدمتهم المهاجم الشاب أسامة فيصل وزميله حسام أشرف وبات من المنتظر أن يحصل أحدهما على الفرصة في ظل الصيام التهديفي لمهاجم الفريق الأساسي مصطفي محمد ولو حتى ضمن التغييرات .
على الجهة الأخرى يظهر اسم السنغالي أليو بادجي بقوة للدخول في التشكيل الأساسي لأول مرة في الدوري بشكل عام ومباريات الدربي بشكل خاص ليقود هجوم الأحمر عقب ظهوره بشكل جيد أمام أسوان فيى المواجهة الماضية.
بادجي الذي ولد في العاشر من أكتوبر لعام 1997 ويبلغ طوله 190 سم لعب 5 مباريات فقط في الدوري كبديلاً وسجل هدفين وصنع ثلاثة .
يذكر أن الأهلي يتربع على صدارة الدوري برصيد 56 نقطة، ويأتي الزمالك خلفه في المركز الثاني بجدول الترتيب وفي جعبته 39 نقطة بعدما لعب الفريقان 20 مباراة.
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