أحمد صالح لمصراوي: الأهلي لن يتأثر بغياب رمضان.. وفرص الفريقين متساوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال لاعب الزمالك الأسبق، أحمد صالح، إن مباراة فريقه أمام الأهلي ستكون صعبة وخارج التوقعات، مشيراً إلى فرص الفريقين في الفوز متساوية لتوقف المسابقة لفترة طويلة.

وأضاف صالح في تصريحات خاصة لمصراوي:"رمضان صبحي لاعب جيد ولكن لن يؤثر على الأهلي؛ فالأهلي فريق كبير ولا يتأثر بغياب أي لاعب"، مشيراً إلى أن الأجواء هادئة والمباراة لن تتأثر مطلقاً بأحداث لقاء السوبر الماضي :"لن تحدث أزمات أو مشاكل والمباراة ستكون عادية".

واسترسل لاعب الزمالك الأسبق:"لا أتوقع وجود مفاجآت في تشكيل الزمالك، ولكن من الوارد أن يدفع كارتيرون بالثنائي الشاب أسامة فيصل وحسام أشرف خلال الشوط الثاني وعلى كارتيرون أن يكون حريص لغلق أطراف الأهلي، والتركيز على مفاتيح لعب الأحمر مثل علي معلول".

وأتم صالح تصريحاته بـ:"لو كنت مكان كارتيرون سأبدأ بالتشكيل التالي: "أبو جبل، الونش، محمود علاء، حازم إمام، محمد عبدالشافي، طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، زيزو، أشرف بنشرقي ومصطفي محمد".