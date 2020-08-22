خالد جلال يعلن تشكيل نادي مصر لمواجهة الجونة

أعلن خالد جلال، المدير الفنى لنادي مصر، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدورى المصرى. جاء تشكيل نادي مصر كالتالي: في حراسة المرمى: عصام ثروت الدفاع: إسلام صالح – أحمد يوسف – أحمد عبدالموجود – شريف أشرف Advertisements الوسط: محمود توية – هشام عبدالحميد – مصطفى سلطان – ويليس فيرتادو سلطان – ويليس فيرتادو الهجوم: مؤمن إبراهيم- محمد نصر يدخل نادي مصر متزيلًا جدول ترتيب الدورى المصري في المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.

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