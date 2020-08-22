الإسماعيلي يُنهي علاقته بالأوغندي باتريك كادو

قام النادي الإسماعيلي بإنهاء علاقة بالأوغندي باتريك كادو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق، في ظل تأخر وصول اللاعب إلى الأراضي المصرية طوال الفترة الماضية.
انتقل باتريك إلى قلعة الدراويش في يناير الماضي قادمًا من نادي نهضةبركان المغربي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بنية البيع النهائي، ولم يشارك اللاعب الأوغندي سوى في مباراة واحدة مع الفريق ببطولة الدوري الممتاز نجح فيها في تسجيل هدف.
جاء إنهاء علاقة الإسماعيلي باللاعب بسبب عدم تفعيل بند البيع النهائي مع اللاعب في العقد إضافة أن الموسم الجديد في المغرب سينطلق في شهر أكتوبر المقبل.
رفض نادي نهضة بركان تمديد إعارة اللاعب لمدة شهرين حتى نهاية الموسم في الكرة المصرية، ليعود اللاعب إلى ناديه من جديد خلال الفترة المقبلة.
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